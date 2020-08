«How I Met Your Mother» geht morgens unter

Quotennews

Mit Wiederholungen von Comedyserien gewann ProSieben am Montagvormittag keinen Blumentopf.

Ted, Robin, Barney und Co. sind keine gefragten Begleiter in einen neuen Tag: ProSiebens Vormittagsstrecke aus zwei-Wiederholungen lockte am Montag ab 9 Uhr gerade einmal 0,10 und 0,12 Millionen Menschen an. Das glich miesen 2,1 und mageren 2,7 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe lief es mit 4,4 und 6,0 Prozent ähnlich. Ab 9.55 Uhr sah es auch fürwenig erfreulich aus.0,12 Millionen Sitcomfans führten zu 2,6 Prozent insgesamt, bei den Umworbenen wurden 5,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Zwei Episodenfolgten ab 10.20 Uhr mit 1,9 und 2,0 Prozent Marktanteil bei allen sowie mit 4,5 und 4,1 Prozent bei den Jüngeren.Kabel Eins dagegen kam ab 14 Uhr mitauf 0,42 Millionen Krimifans, das entsprach einer tollen Sehbeteiligung in der Höhe von 4,8 Prozent.folgte mit 0,43 Millionen und 4,3 Prozent. Bei den Werberelevanten derweil standen starke 7,9 und sehr gute 6,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier.