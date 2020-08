Söder-Interview im Ersten beliebt

Quotennews

Die Reichweiten sind zwar überschaubar, aber der bayerische Ministerpräsident holt die höchsten Reichweiten seit zwei Jahren.

Am Sonntagabend war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beizu Gast. Mit 1,40 Millionen Fernsehzuschauern und 8,1 Prozent Marktanteil war das Ergebnis mau, allerdings deutlich besser als in den vorherigen Wochen. Die bisherigen Interviews mit den Parteivorsitzenden kamen nur auf 0,92 bis 1,05 Millionen Zuschauer.Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte Markus Söder auf dem 18.05 Uhr-Sendeplatz 0,17 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Auch beim jungen Publikum war der Parteivorsitzender der CSU in diesem Jahr die Nummer eins, auch wenn die Ergebnisse unterm Strich allerdings sehr dürftig sind. Ab 18.30 Uhr verbuchte der zweite Teil der Dokunur noch 0,83 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 8,1 sowie 3,7 Prozent.Mit demging es um 19.20 Uhr leicht aufwärts: 1,68 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Gesamtmarktanteil wuchs auf 7,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich sogar gute 6,5 Prozent Marktanteil.