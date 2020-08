Schwacher Schweiger-«Tatort» gewinnt den Sonntag

Quotennews

Die Wiederholung von ‚Willkommen in Hamburg‘ setzte sich gegen sämtliche Primetime-Konkurrenz durch.

Das Erste Deutsche Fernsehen wiederholt weiterhin alte Ausgaben des- die Zuschauer dürfen dabei abstimmen, welche Folge jeweils gezeigt wird. Die Aktion läuft noch den ganzen August. Am Sonntag nun gab es die Wiederholung des ersten Schweiger-Falls „Willkommen in Hamburg“ zu sehen; 4,28 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. 14,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 11,7 Prozent bei den jungen Leuten. Gegenüber der Vorwoche waren dies deutliche Verluste: Am letzten Juli-Sonntag zeigte das Gemeinschaftsprogramm der ARD sonntags um 20.15 Uhr einen Fall aus Weimer mit Nora Tschirner und Christian Ulmen – und erreichte mehr als sechs Millionen Fans. Bei den Jungen wurden damals 17,7 Prozent Marktanteil eingefahren.Zurück zu diesem Sonntag: Das ZDF sendete ab 20.15 Uhr parallel den Wohlfühlfilm «Das Leuchten der Erinnerung» ► und generierte damit 3,62 Millionen Menschen ab drei Jahren. Der 90-Minüter landete bei passablen 12,5 Prozent im Gesamtmarkt sowie 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Auf 4,01 Millionen steigerte sich ab 21.45 Uhr schließlich eine weitere Ausgabe des, die unter anderem über die aktuelle Coronavirus-Lage berichtete. 15,7 Prozent Marktanteil wurden gemessen, bei den Jungen lag die Quote bei guten 5,8 Prozent. Parallel fiel im Ersten der Krimiauf schwache 1,44 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent im Gesamtmarkt.