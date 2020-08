«Stralsund»: ZDF siegt mit zwei Jahre altem Krimi beim Gesamtpublikum

Quotennews

Mit Krimi-Wiederaufgüssen setzte sich das ZDF an die Spitze beim älteren Publikum. Das Erste hatte eine gemischte Primetime.

Das ZDF kann sich auch im Sommer auf Krimis verlassen, sogar mit Wiederholungen: So schalteten für den 2018 erstausgestrahlten Krimium 20.15 Uhr 4,18 Millionen Menschen ein, das war genug für den Tagessieg bei allen Fernsehenden. 19,2 Prozent Marktanteil sprangen so heraus. Die Premiere vor zwei Jahren hatte noch rund zwei Millionen Zuseher mehr vorzuweisen, der damalige Marktanteil in Höhe von 20,5 Prozent liegt aber gar nicht so weit entfernt vom jetzigen. 6,6 Prozent Marktanteil standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche.steigerte sich bei den Jüngeren auf 7,1 Prozent, die absolute Sehbeteiligung ging jedoch auf 3,78 Millionen zurück. Im Ersten waren die beiden Filmeundzu sehen, die Reichweite ging dabei von zuerst 3,10 Millionen steil auf 1,87 Millionen bergab. Von guten 14,2 Prozent schrumpfte die Gesamtquote auf 9,4 Prozent. 4,0 sowie 5,5 Prozent gab es beim jungen Publikum zu holen.Am Vorabend hat Das Erste die mäßig laufenden «Quizduell»-Wiederholungen durch Wiederholungen vonersetzt – und siehe da: Die Werte sind leicht angestiegen. 1,43 Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe um 18.10 Uhr, 1,55 Millionen die zweite. Das hatte 10,5 sowie 9,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Das «Quizduell» hat in den zurückliegenden drei Wochen auf diesem Sendeplatz nur maximal 10,0 Prozent erreicht, ansonsten schwankten die Gesamt-Marktanteile zwischen mauen 7,6 und 8,8 Prozent.