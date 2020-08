Down-Syndrom-Doku mit guten Quoten bei VOX, RTLZWEI punktet mit Übergewichtigen

Quotennews

VOX und RTLZWEI haben am Samstag auf Dokus gesetzt. VOX überzeugte aus Quotensicht mit «Ich bin besonders – Mein Leben mit dem Down-Syndrom» und RTLZWEI mit «Dickes Deutschland».

Rund vier Stunden lang widmete sich VOX einem ernsten Thema am Samstagabend. Für diesen Mut wurde der Kölner Sender mit respektablen Quoten belohnt: So verbuchteab 20.15 Uhr 8,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. So gut lief es für die XXL-Dokus am Samstag seit April 2020 nicht mehr, als es um das 50-jährige Band-Jubiläum von Queen ging. 0,40 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer schalteten ein, insgesamt waren es 0,72 Millionen.In der Nacht haben dann noch die Uralt-Wiederholungen vonaufgetrumpft: 8,6, 9,3, 10,6 sowie 12,4 Prozent erzielten die ersten Folgen ab 0.35 Uhr. Zwischen 0,37 Millionen und 0,43 Millionen Nachteulen blieben für die nacherzählten Kriminalfälle wach.Auch RTLZWEI hat mal wieder auf Dokumentationen gesetzt, allerdings auf einen inhaltlich anderen Schwerpunkt: Hier ging’s ums Essen und Menschen, die unter besonderer Fettleibigkeit leiden.hat im Doppelpack ordentliche 5,7 sowie 5,9 Prozent Marktanteil erreicht, bis zu 0,56 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei. Nach Mitternacht wiederholt der Sender inzwischen-Reportagen im Marathon, mit 4,7 bis 6,1 Prozent Marktanteil liefen diese passabel. Noch eine gute Neuigkeit von RTLZWEI kommt aus dem Tagesprogramm: Zwischen 10.15 und 16.15 Uhr hat man mehrfachaufgewärmt und damit bis zu 11,9 Prozent Marktanteil eingeheimst.