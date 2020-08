«The Orville» fängt sich, «Blind Side» punktet am Abend

Quotennews

Die Wiederholungen der ersten Staffel «The Orville» laufen dennoch weiterhin nicht rund. Am Abend lief’s für ProSieben dank Sandra Bullock besser.

Bisherige Quoten von «The Orville» 0,33 Mio. / 9,2 %

0,20 Mio. / 3,7 % seit dem 18.07.2020 samstags gegen 17.05 Uhr bei ProSieben (Reichweite ab 3 J. / MA 14-49 J.)

ProSieben wiederholt am Samstagvorabend seit Neuestem, der Science-Fiction-Klamauk von «Family-Guy»-Erfinder Seth MacFarlane rutschte in Woche zwei von passablen 9,2 auf miserable 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab. Mit der dritten Folge blieben weitere Verluste zwar aus, zufriedenstellen wird den Sender das aber bestimmt auch nicht:So belief sich der Marktanteil bei den Umworbenen nun auf 6,9 Prozent. Lediglich 0,29 Millionen Zuschauer waren insgesamt mit von der Partie, immerhin ein Plus von rund 100.000 Zuschauern. Diewar mit 8,5 Prozent besser dran,(10,3 und 11,0 Prozent) und(10,0 Prozent) waren dann sogar in der Zweistelligkeit.Das schon mehrfach bei ProSieben und Sat.1 gezeigte Dramahat mit 10,8 Prozent ordentlich bei den Werberelevanten abgeschnitten, ProSieben wurde damit stärkster Verfolger von RTL . Und: Das erste Mal seit 2016 hat der Blockbuster mit Sandra Bullock wieder die Zehn-Prozent-Hürde genommen. 0,54 Millionen Jüngere schauten zu, bei 0,93 Millionen lag die Gesamt-Reichweite. Mitging es auf 8,4 Prozent und 0,61 Millionen Zuschauer hinab.Sat.1 hat mitzunächst ordentliche 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren,hatte danach 8,2 Prozent geholt. Dafür lief es in der Daytime katastrophal: Während RTL mit der «Formel 1» auftrumpfte, hat Sat.1 mit der DTM-Übertragung im Rahmen von «ran» versagt. Ab 13 Uhr lag die Quote hierfür nur bei 6,7 Prozent, das Rennen selbst verzeichnete bloß 7,3 Prozent. Die Highlights schlitterten dann auf völlig unzureichende 3,5 Prozent. In der Spitze schauten gerade einmal 0,51 Millionen Leute zu.