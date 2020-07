«Blutige Anfänger»: Das ZDF lässt aktuell die zweite Staffel entstehen

TV-News

Sie bleiben «Blutige Anfänger»: Jane Chirwa, Luise von Finckh, Timmi Trinks und François Goeske kehren zurück. Auch Larissa Marolt schaut nochmal vorbei.

[imgr]http://www.quotenmeter.de/pics/zdf/blutigeanfaenger/blutigeanfaenger_01_03.jpg/imgr]Ganz so unerfahren sind sie ja nicht mehr. Dennoch kehren Jane Chirwa, Luise von Finckh, Timmi Trinks, François Goeske und (für zwei Folgen) auch Larissa Marolt als ZDF-'Rookies' zurück: Wie der Mainzer Sender mitteilt, wird aktuell eine zweite Staffelgedreht. Damit der Titel aber weiter zutrifft, stößt zur Serie auch ein neues Gesicht hinzu: Neu in der Anfängertruppe ist Robert Maaser. Esther Schweins, Neil Malik Abdullah, Werner Daehn, Salvatore Greco und Martin Bretschneider stehen erneut als ihre Ausbilder vor der Kamera.Insgesamt entstehen derzeit in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin zwölf neue Folgen. Zu Beginn der Staffel wird auf dem Campus der Polizeifachhochschule in Halle eine Leiche gefunden. Dieser Fall und die Frage, ob der Mörder aus dem Umkreis der Hochschule kommt, bestimmen den Handlungsbogen …Die Drehbücher schrieben Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner, Lucas Flasch, Beliban zu Stolberg und Cornelia Deil. Regie führen Nico Zavelberg, Irina Popow und Gero Weinreuter. Gedreht wird bis voraussichtlich Mitte Dezember 2020 unter anderem in Freyburg, Halle sowie Berlin und Umgebung. Die Serie ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Studio.TV.Film; Produzentin ist Milena Maitz. Die Redaktion im ZDF hat Andreas Jakobs-Woltering. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.