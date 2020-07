Nitro: Axel und Micha schrauben Ende August wieder

TV-News

«Die Zwei vom Schrauberhof» melden sich bei Nitro demnächst mit neuen Folgen zurück.

2019 führte Nitro eine neue Dokusoap ein: Beiwird mit Ansage nicht etwa geklotzt, sondern mit viele Liebe gekleckert. Die zwei Autonarren schrauben auf ihrem Werkstatt-Hof in der sachsen-anhaltinischen Provinz am liebsten an alten "Auto-Schätzchen", wie etwa dem legendären VW Käfer.Schon vor wenigen Tagen machte Nitro öffentlich, dass die Dokusoap über das Duo bald fortgeführt wird , nun reicht der Spartensender aus der RTL-Senderfamilie das konkrete Startdatum für die neuen Ausgaben nach: Ab dem 23. August 2020 zeigt Nitro immer sonntags die neuste Staffel des Formats. Sie umfasst zehn Episoden. Zum Auftakt werden ab 13.30 Uhr zwei Episoden ausgestrahlt, in den Folgewochen gibt es immer sonntags ab 14:20 Uhr eine weitere neue Folge des Docutainment-Formats zu sehen.Auch in den neuen Folgen warten wieder ganz besondere Fälle auf Axel und Micha. Unter anderem wollen sie für einen Freund ein altes NSU Motorrad fit machen. Doch um die "alte Dame" wieder zum Laufen zu bringen, brauchen sie Hilfe und wenden sich an ein Museum in Neckarsulm. Ein anderer Hilferuf kommt von der Lieblingsinsel der Deutschen! Auf Mallorca will ein Gastronom zwei Ost-Oldtimer zu Catering-Fahrzeugen umbauen. Für Axel und Micha heißt das: Koffer packen und zum ersten Mal in ihrem Leben auf die Insel! Und wenn mal niemand die Unterstützung der Schrauberfreunde braucht, wird trotzdem an Fahrzeugen gewerkelt – "einfach so"!