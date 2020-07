«Titan Games» dominieren den Abend

US-Quoten

Die neue Folge der Wettkampfshow war eindeutig das attraktivste Angebot der großen Networks an diesem Abend.

Der Montag war einmal mehr geprägt von Re-Runs. Demnach hatten diezur besten Sendezeit leichtes Spiel. Mit einem Rating von 0,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe und insgesamt 3,68 Millionen Zuschauern setzte sich die Show locker an die Spitze bei Jung und Alt. Im Anschluss sendete NBC eine Wiederholung von, die sich mit 0,5 Prozent bei den Werberelevanten und insgesamt 2,95 Millionen Zusehern noch sehr gut schlug. Eine neue Ausgabebeendete den gelungenen Abend mit 0,4 Prozent bei den Umworbenen und 2,83 Millionen Fernsehenden.Die anderen Networks taten sich vor allem bei den 18- bis 49-Jährigen sehr schwer. Eine neue Best-of-Folge vergangener-Staffeln rutschte bei ABC auf katastrophale 0,2 Prozent ab. Nur insgesamt 1,40 Millionen Amerikaner ließen sich für die Show begeistern. Dagegen lief es für CBS zu Beginn der Primetime mit jeweils 0,4 Prozent für Wiederholungen vonundnoch etwas besser. Später erreichtenundnur noch maue 0,3 Prozent. Die Gesamtreichweite bewegte sich über den Abend hinweg zwischen 2,63 und 3,90 Millionen.Die Reruns vonundgenerierten für FOX nur leicht unterdurchschnittliche 0,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Beide Serien kamen mit jeweils 2,04 Millionen Zuschauern auf ein überschaubares Publikum. Zwei Folgenunderreichten immerhin ein Rating von 0,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Zu Beginn der Primetime schalteten sogar eine Million Zuschauer für eine neue Ausgabe der Comedy-Show ein. Für die zweite Folge, eine Wiederholung, blieben noch 0,92 Millionen dran. «Penn & Teller: Fool Us» fiel ab 21 Uhr mit 0,68 Millionen etwas ab.