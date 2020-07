«Goodbye Deutschland!» kanns auch noch um 20.15 Uhr

Quotennews

Im Anschluss startete die neue Doku-Reihe «Verdammt schwer!» solide mit Luft nach oben.

In den vergangenen Wochen mussteam Montagabend wegen der Doku-Reiheauf den späteren Slot um 21.15 Uhr weichen und holte dort solide bis sehr gute Ergebnisse. Nun durften die Auswanderer, die sich weiter mit den Folgen der Corona-Pandemie plagen müssen, zum ersten Mal seit Mitte Juni wieder zur besten Sendezeit ran. Um 20.15 Uhr holte das Format genauso starke Werte wie eine Woche zuvor eine Stunde später. Mit 0,64 Millionen Zuschauern und 9,5 Prozent Marktanteil war man in der klassischen Zielgruppe ausgezeichnet unterwegs. Schon vor acht Tagen waren 0,63 Millionen Umworbene für 9,6 Prozent Sehbeteiligung dabei gewesen. Hinzu gesellten sich 1,34 Millionen Fernsehende ab drei Jahren, die auch für eine sehr gute Gesamtsehbeteiligung von 5,8 Prozent gesorgt hatten. Nun knüpfte man um 20.15 Uhr mit 1,38 Millionen Interessierten und 5,4 Prozent Marktanteil nahtlos an.Im Anschluss startete bei VOX die neue Doku-Reihe. Nach dem starken Lead-In fielen die Marktanteile und die Reichweite allerdings auf den Senderschnitt zurück. Insgesamt blieben 0,67 Millionen Zuschauer dran, davon 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit 4,5 Prozent insgesamt und 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielte man einen soliden Start mit noch etwas Luft nach oben. In den kommenden Wochen wird sich zeigen müssen, ob das neue Format auf darauf aufbauen kann oder nach dem nicht allzu berauschenden Start schnell Zuschauer verliert.Bei RTLZWEI war man ab 22.15 Uhr für eigene Verhältnisse wesentlich besser unterwegs. Dort hobendie Zielgruppen-Sehbeteiligung auf gute 5,9 Prozent an, nachdemmit 4,6 Prozent recht überschaubar in den Abend gestartet waren. Insgesamt verbesserte sich die Zuschauerzahl von 0,62 leicht auf 0,67 Millionen Zuschauer, weshalb der Gesamtmarktanteil deutlich von mauen 2,4 auf sehr gute 4,2 Prozent anstieg.