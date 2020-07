«Krass Schule»: Die jungen Lehrer hinken früheren Lichtmomenten hinterher

Quotennews

RTLZWEI hat mit «Krass Schule» derzeit weniger Erfolg als einst gewohnt. VOX kommt mit «Zwischen Tüll und Tränen» weiter erfreulich an.

Das RTLZWEI-Nachmittagsformatläuft derzeit unter dem Quotenniveau, das dem Format längere Zeit vergönnt war. So standen am Montag ab 17 Uhr 0,14 Millionen Umworbene auf dem Zettel, was akzeptablen 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe entsprach. Mit 0,21 Millionen Interessenten insgesamt wurde eine Sehbeteiligung in der Höhe von mageren 1,7 Prozent eingefahren.Ab 18 Uhr holte0,45 Millionen Interessenten zu RTLZWEI , darunter befanden sich 0,32 Millionen Werberelevante. Damit waren solide 2,8 Prozent bei allen und sehr starke 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Ab 19.05 Uhr letztlich erreichte0,59 Millionen Fernsehende, davon waren 0,38 Millionen Teil der Zielgruppe. Akzeptable 2,7 und sehr tolle 7,3 Prozent Prozent wurden ermittelt.VOX derweil erreichte ab 17 Uhr mit0,71 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das bescherte dem Privatsender sehr gute 6,0 Prozent insgesamt und ebenfalls sehr gute 8,7 Prozent in der Zielgruppe.