Primetime-Check

Wie lief es am Montag für die Filme bei Kabel Eins? Und wie schnitt Sat.1 mit seiner Clipshow ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,8%

14-49: 56,3%

Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr, wofür sich 4,47 Millionen Menschen zu erwärmen wussten. Das glich tollen 17,1 Prozent Marktanteil. 0,34 Millionen Jüngere entsprachen zudem mäßigen 5,0 Prozent beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren. Dasschloss mit 17,7 und starken 8,9 Prozent Marktanteil an. Ab 22.20 Uhr unterhielt2,07 Millionen Fernsehende. Passable 12,2 Prozent bei allen und gute 6,4 Prozent in der jungen Altersgruppe standen auf dem Papier. Das Erste eröffnete seine Primetime mitund 3,23 Millionen Interessenten. 0,70 Millionen der Filmfans waren 14 bis 49 Jahre alt. Gute 12,4 Prozent wurden insgesamt gemessen und starke 10,5 Prozent bei den Jüngeren. Diefolgten mit 10,3 und 10,0 Prozent, ab 22.35 Uhr brachte esauf 1,52 Millionen Wissbegierige. Maue 8,8 Prozent wurden insgesamt gemessen. Bei den Jüngeren wurden sehr gute 8,5 Prozent erreicht.RTL holte mit1,75 Millionen Neugierige zu sich, darunter befanden sich 0,70 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich auf mäßige 6,7 Prozent insgesamt und 10,5 Prozent bei den Umworbenen. Ab 22.10 Uhr folgtemit guten 8,7 respektive sehr guten 13,2 Prozent. VOX zeigte ab 20.15 Uhr, was 1,38 Millionen Fernsehende erreichte.folgte mit 0,67 Millionen. In der Zielgruppe wurden tolle 9,5 und akzeptable 6,6 Prozent eingefahren. ProSieben erreichte mit1,12 Millionen Fernsehende, bevorauf 0,32 Millionen kam. Bei den Werberelevanten wurden gute 9,6 und maue 7,0 Prozent Marktanteil erreicht.erreichte indes 0,95 Millionen Menschen, bei den Umworbenen erzielte Sat.1 mit der Clipshow mäßige 6,5 Prozent Marktanteil.schloss mit 0,84 Millionen und soliden 7,8 Prozent an.brachte Kabel Eins 1,01 Millionen Filmfans ein, bevorauf 0,58 Millionen kam. Bei den Umworbenen standen sehr gute 6,3 und gute 5,3 Prozent auf dem Zettel. RTLZWEI erreichte mit0,62 Millionen Neugierige, gefolgt vonmit 0,67 Millionen. In der Zielgruppe wurden akzeptable 4,6 und sehr gute 5,9 Prozent eingefahren.