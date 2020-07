«Der Lehrer» und «Schwester, Schwester» gehen wieder in Produktion

TV-News

Mitte August beginnen die Dreharbeiten zu neuen Folgen «Der Lehrer» und «Schwester, Schwester».



Der ursprüngliche Plan verzögerte sich coronabedingt, doch Mitte August wird es so weit sein: Sowohl die langlebige RTL-Serieals auch die neue Sitcom des Kölner Privatsenders,gehen in die jeweils nächste Runde: Am 18. respektive am 19. August beginnen beide Formate mit den Dreharbeiten. Die 9. Staffel von «Der Lehrer» geht diesmal mit 13 Folgen in Produktion, die zweite Staffel von «Schwester, Schwester» mit 10 Folgen.Für die «Der Lehrer»-Crew steht nach den inhaltlichen Neuerungen in der jüngeren Vergangenheit nun eine örtliche Neuerung an: Mit der neuen Staffel zieht das Team um Hauptdarsteller Hendrik Duryn an einen neuen Drehort, nämlich in ein stillgelegtes Schulgebäude in Bonn. Ausgestrahlt werden die neuen voraussichtlich Anfang 2021 bei RTL Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Schwester, Schwester]} mit Caroline Maria Frier finden unterdessen in Berlin und Umgebung statt und sind ebenfalls für Anfang 2021 bei RTL geplant. [[Der Lehrer» ist eine Produktion der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH im Auftrag von RTL. Produzentin ist Astrid Quentell, Producer ist Marc Schaumburg-Ingwersen. «Schwester, Schwester» derweil ist eine Produktion der UFA Fiction GmbH. Produzent und Headwriter ist Tommy Wosch.