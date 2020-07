RTLs «Fernsehmomente» steigern sich auf Bestwert, VOX geht mit Houston-Doku unter

Quotennews

Die TV-Rankingshow von RTL hat ihre Quoten ausbauen können. Bei VOX hat sich eine extra lange Dokumentation zur Pop-Sängerin Whitney Houston schwer getan.

Bisherige Werte der Sommer-Staffel von «Die größten Fernsehmomente der Welt» 1,28 Mio. / 8,9 %

1,43 Mio. / 11,8 %

1,35 Mio. / 11,3 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils samstags, 20.15 Uhr bei RTL)

Die gute Nachricht für RTL:haben zum vorläufigen Abschied zugelegt. Die weniger gute: Zum Zielgruppen-Sieg hat das letzten Endes trotzdem nicht gereicht ( der ging wie berichtet an ProSieben ). Aus 0,63 Millionen Umworbenen resultierten 12,2 Prozent Marktanteil – besser lief es für die seit Anfang Juli gezeigten Ausgaben nicht.Insgesamt wurde die Rankingshow von 1,49 Millionen Menschen verfolgt, was 7,1 Prozent Marktanteil nach sich zog – auch das sind Bestwerte. Die mitternächtliche Wiederholung generierte noch 9,6 Prozent bei den Werberelevanten.Beim Kölner Schwestersender VOX tat sich unterdessen eine XXL-Dokumentation schwer:interessierte dort lediglich 0,67 Millionen Zuseher, 0,24 Millionen davon im werberelevanten Alter zwischen 14 und 49. Die Marktanteile beliefen sich auf maue 3,4 respektive 5,0 Prozent. Mit denstieg die Quote gegen 0.30 Uhr rasant auf 9,2 Prozent an, um kurz vor 3 Uhr lag sie bei 17,9 Prozent.