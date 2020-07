«Schloss Einstein» auf dem Weg zum Jubiläum: Erste Klappe gefallen

TV-News

Anlässlich der 1.000. Folge «Schloss Einstein» gibt es einen modernen Look, eine mysteriöse Story und viele Gaststars.

„ Als wir vor 22 Jahren «Schloss Einstein» aus der Taufe gehoben haben, hat keiner daran gedacht, dass die Serie über den Alltag in einem Schulinternat so lange mit solch anhaltendem Erfolg funktionieren würde. Mit der Mischung aus Action, Humor und einem Hauch Drama haben wir offenbar den Nerv der Acht- bis 14-Jährigen getroffen. Darüber sind wir sehr froh. Voller Stolz schauen wir der 1.000. Folge entgegen und haben uns dafür eine Menge einfallen lassen. ” MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt zum Erfolg der Serie

Der KiKA-Dauerrennernähert sich seiner nunmehr 1.000 Folge. Das feiern der KiKA und die Serienverantwortlichen mit einer besonderen Staffel: Die aktuell in Produktion befindliche, 24. Runde der Serie wird, so die Köpfe hinter «Schloss Einstein», besonders spannend und mysteriös. Ein digitaler Mobbingfall trifft das Einstein. Gleich zu Schuljahresbeginn wird der Stundenplan der Einsteiner durch ein neues Unterrichtsmodul auf den Kopf gestellt. Und es drängen sich die Fragen auf: Wieso dürfen nicht alle mitmachen und was hat das mit der neuen Lehrerin auf sich?Neben zahlreichen neuen Darstellerinnen und Darstellern, bekannte Gesichter aus den vergangenen paar Folgen und viele ehemalige Darstellerinnen und Darsteller, die erneut in ihre alten Rollen schlüpfen, gibt es zur Feier von 1.000 Folgen «Schloss Einstein» gibt es darüber hinaus ein Update des berühmten Einstein-Kopfes im Serienlogo.Auch die 24. Staffelwird wieder auf dem Drosselberg gedreht. Weitere Sets sind im KinderMedienZentrum und in Erfurter Sportstätten geplant. Die 26 neuen Folgen werden 2021 bei KiKA ausgestrahlt. Die Serie ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF . Produzentin ist Yvonne Abele, Producerin Josefine Bohlken, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider.