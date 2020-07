Sat.1-Publikum nimmt etwas leiser Abschied von «Lincoln Rhyme»

Quotennews

Am Donnerstagabend holte «Lincoln Rhyme» für Sat.1 ein letztes Mal mit einer neuen Folge gute Zahlen in der Zielgruppe.

Produktionsfirmen hinter «Lincoln Rhyme» Keshet Studios

Sony Pictures Television Studios

Universal Television

Zehn Wochen lang konnte Sat.1 es genießen, dass das deutsche Publikum mehr Freude anhat als das US-amerikanische. Nun ist jedoch Schluss: Der Privatsender hat am Donnerstagabend die zehnte und finale Folge der in den USA gefloppten und daher zügig abgesetzten Serie ausgestrahlt. Mit 0,55 Millionen Umworbenen holte «Lincoln Rhyme» einmal mehr überdurchschnittliche Zahlen.Ab 20.15 Uhr führte dies zu guten 8,5 Prozent Marktanteil – das ist jedoch auch ein Minus von 1,2 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Zum Höhepunkt, Folge sechs, wurden gar 10,4 Prozent Marktanteil für «Lincoln Rhyme» gemessen. Beim Gesamtpublikum standen diesen Donnerstagabend 1,39 Millionen Interessenten und akzeptable, aber leicht unterdurchschnittliche 5,6 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.Ab 21.15 Uhr folgtemit 1,35 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,52 Millionen Werberelevante. Das mündete in akzeptable 5,4 Prozent bei allen und in solide 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.