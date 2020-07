SAG-AFTRA-Mitglieder ratifizieren neuen Film-/Fernsehvertrag

Wirtschaft

Die hitzige Abstimmung erhielt 74 Prozent positive Stimmen und soll die Schauspieler deutlich besser stellen.

Am Mittwoch haben die Schauspieler den neuen Rahmenvertrag der Gewerkschaft SAG-AFTRA zugestimmt. Dieser gilt rückwirkend zum 1. Juli 2020 und erhielt 74 Prozent positive Stimmen. Die Gewerkschaft der Darsteller, die 160.000 Mitglieder vertritt, hat in den vergangenen Tagen mehrere Videos veröffentlicht, in denen Präsidentin Gabrielle Carteris auf eine positive Zustimmung drängte.„Ich bin dankbar für die vielen Mitglieder, die sich beteiligt und ihre Stimmen eingesetzt haben, um bei der Festlegung der Prioritäten für diesen Vertrag zu helfen“, sagte die Chefin. „Dies ist ein zukunftsorientiertes Abkommen, das auf den sich verändernden Realitäten des Streaming-Geschäfts aufbaut und unsere Gewerkschaft in die Lage versetzt, den Kampf für einen sicheren Arbeitsplatz für alle fortsetzt.“Der neue Kontrakt sieht vor, dass die Darsteller im Streaming-Bereich um 26 Prozent besser bezahlt werden. Außerdem dürfen die Darsteller in Nackt- und simulierten Sexszenen vor Ort mitreden. Zu den hochkarätigen Befürwortern des Deals gehören unter anderem Alec Baldwin und Robert De Niro, Laura Dern und Jonathan Taylor Thomas gehörten zu den Gegnern.