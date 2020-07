Lotte gesellt sich zur «Dein Song»-Jury

TV-News

Los geht's: Die Dreharbeiten zur neusten «Dein Song»-Staffel haben in Wiesbaden begonnen.



Weitere Infos Die 16-teilige Doku-Serie «Dein Song» ist ab Frühjahr 2021 bei KiKA zu sehen und begleitet die Künstler*innen auf ihrem Weg vom Casting über das Komponistencamp bis hin zur Zusammenarbeit mit ihren prominenten Musikpat*innen im Tonstudio. Als Moderatoren-Team führen einmal mehr Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich durch die Staffel.





Der KiKA-Songwettbewerb geht in die nächste Runde: Wie der Kinderkanal mitteilt, hat heute, am 22. Juli 2020, in Wiesbaden die Produktion der 13. Staffelbegonnen. Gedreht wird auf dem Schloss Biebrich. Erneut versuchen bei «Dein Song» Musiktalente im Alter von zehn bis 18 Jahren, mit kreativen Kompositionen von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Sprechgesang bei den Auftakt-Castings zu begeistern.Neben den Jury-Rückkehrern Angelo Kelly, Mieze Katz und Ole Specht, möchte dieses Jahr auch das neue Jurymitglied Lotte ihre musikalischen Erfahrungen mit den jungen Songwriter*innen teilen. Die Singer-Songwriterin und ehemalige «Dein Song»-Patin kommentiert: "Ich freue mich riesig, das neue Jurymitglied von «Dein Song» sein zu dürfen! Es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Jurorin tätig bin. Für mich wird es eine große Herausforderung sein, die Musik zu bewerten, da jeder Songwriter anders schreibt und sehr individuell ist."Sie führt fort: "Aber das ist ja auch das Schöne daran und deshalb ist es auch so bunt in der Musikwelt! Ich fühle aber, wenn ein Song Gefühl trägt und echt ist – und genau daran werde ich mich einfach festhalten!"