Großer Andrang in der «Klinik am Südring»

Quotennews

Während Sat.1 am Montagnachmittag großen Erfolg feierte, floppte bei RTLZWEI ein «Straßencops»-Spezial.

So kann die Sendewoche starten:sprach am Montag ab 16 Uhr 1,09 Millionen Fernsehende an, darunter befanden sich 0,36 Millionen Werberelevante. Damit holte sich Sat.1 famose 10,3 Prozent Marktanteil bei allen und überaus starke 14,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 17 Uhr schloss das Spin-Offmit tollen 7,6 Prozent bei allen an sowie mit sehr starken 12,7 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Die Reichweite belief sich auf 0,85 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,36 Millionen Umworbene.legte ab 17.30 Uhr mit 0,92 Millionen Fernsehenden nach, das reichte für 7,1 Prozent insgesamt. 0,32 Millionen Werberelevante führten die Sendung zudem zu sehr guten 9,8 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI dagegen zeigte ab 16 Uhr, was aber keinen Zuspruch fand. Nur 0,10 Millionen Menschen schalteten ein, etwa die Hälfte davon zählte zur klassischen Zielgruppe. Das resultierte in betrübliche 1,0 Prozent Marktanteil insgesamt und in dürftige 2,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.