Kampf gegen Krebs: VOX macht Kretschmer-Show

TV-News

Das neue Format, in den 16 Promis dabei sind, wirbt für den Gang zur Krebsvorsorge.

VOX plant in der anstehenden Fernsehsaison eine weitere neue Show mit «Shopping Queen»-Gesicht Guido Maria Kretschmer. Einen entsprechenden Bericht vonhat der Kölner Sender bestätigt. 16 Prominente, acht Frauen und acht Männer, sind indabei. In dem Primetimeformat sollen sich die Prominenten ausziehen und damit die Botschaft aussenden: Wer sich bei der Krebsvorsorge auszieht, kann sein Leben retten.Das Format ist international bereits auf dem Markt vertreten; unter dem Namen «Who Bares Wins». In Deutschland wird Seapoint («Let’s Dance») als Produktionsunternehmen tätig sein. Zwei Shows sollen hergestellt werden, VOX plant eine Ausstrahlung angeblich im Januar 2021.Die 16 Promis sollen auf ihre Auftritte von zwei bekannten «Let’s Dance»-Gesichtern vorbereitet werden: Motsi Mabuse und Joachim Lambi. Kretschmer wird übrigens auch in dem neuen VOX-Format «Guidos Deko Queen» zu sehen sein. Darin wird gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert. „Bei «Shopping Queen» habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben“, erklärte der Designer im Februar.