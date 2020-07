Termin steht: Wann zeigt sixx das «Shadowhunters»-Finale?

TV-News

22 frische Episoden stehen zur Verfügung.

Freude bei den vielen Fans der amerikanischen Serienproduktion. Der zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörende Sender sixx hat den Starttermin für die dritte und finale Staffel verraten. Die frischen 22 Folgen laufen ab dem 6. August donnerstags gegen 22.05 Uhr – und jeweils im Doppelpack. Nach Valentines Tod wird Clary im Staffelauftakt im Institut als Heldin gefeiert. Jace' Wiederauferstehung durch den Engel Raziel verschweigt sie jedoch weiter hartnäckig. Alec hadert derweil mit einem lukrativen Angebot, während ein grausamer Dämon in der Stadt sein Unwesen treibt.sixx zeigt die frischen Folgen, die in den USA schon 2018 zu sehen waren, direkt nach einem «Charmed»-Doppelpack. Die finale Staffel umfasst nochmals 22 Folgen, wird bei sixx nach aktuellem Plan also binnen knapp drei Monaten zu sehen sein.Die Firma Constantin Film hat die Serie umgesetzt, der Sender Freeform (der einst auch «Pretty Little Liars» machte, war das auftraggebende Unternehmen.