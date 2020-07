Doku statt Action: VOX programmiert seine erste Primetime im August um

TV-News

Anfang August zeigt VOX «Ich bin besonders – Mein Leben mit dem Down-Syndrom», kurz darauf meldet sich «Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!» zurück.

Am 1. August 2020 ist es mal wieder Zeit für eine ausführliche VOX-Samstagsdokumentation: Wie der Privatsender mitteilt, wird er seine erste Primetime im August dieses Jahres mitbestreiten. Die XXL-Dokumentation ersetzt die bereits in einigen Programmguides angekündigten Actionfilmeund die Wiederholung der Comicadaptionmit Mark Wahlberg und Denzel Washington.VOX beschreibt «Ich bin besonders – Mein Leben mit dem Down-Syndrom» als das bisher größte deutsche Fernsehprojekt zum Thema Down-Syndrom. Darin begleitet VOX acht Betroffene ein Jahr lang bei ihrer Entwicklung. In über 60.000 gemeinsam verbrachten Drehminuten lassen die Menschen vor der Kamera eine selten erreichte Nähe zu. Die Dokumentation zeigt das Leben der Männer und Frauen mit Down-Syndrom "facettenreich, informativ, spannend und unterhaltsam zugleich", so der Sender.Am 3. August 2020 wird VOX ab 20.15 Uhr wiederum eine neue Folge vonzeigen. Die taufrische Folge beschäftigt sich damit, dass Mallorca wieder für Touristen geöffnet ist. "Doch die Normalität will noch lange nicht einkehren", hält VOX fest: "Andreas und Caro Robens haben zwar den ersten Lockdown beruflich überlebt - doch die Mitgliederzahlen in ihrem Fitnessstudio sind stark gesunken. Kai und Janina sind vor einem Jahr mit ihren 7 Kindern ausgewandert und hat auf Mallorca ein Restaurant geöffnet. Die erste Saison wird für die Großfamilie direkt zur Zerreißprobe."