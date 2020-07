«What We Do in the Shadows»: Neuer Vampirspaß auf Joyn Plus+

TV-News

Der Serienableger von «5 Zimmer Küche Sarg» wird auf dem Streamingdienst Mitte August fortgeführt.

Bevor Taika Waititi mit «Thor – Tag der Abrechnung» einen Marvel-Kassenschlager fabriziert hat und mit «Jojo Rabbit» eine preisgekrönte Nazi-Satire ablieferte, verantwortete er die Vampir-Mockumentary «5 Zimmer Küche Sarg». Im März 2019 startete die nach dem Originaltitel der Komödie benannte Serie, die sich um weitere Vampire dreht. Anfang dieses Jahres folgte die Deutschlandpremiere des Formats mit Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén und Mark Proksch in den Hauptrollen.Demnächst sorgt Joyn Plus+ für Nachschub: Die Streamingplattform wird Staffel zwei ab dem 13. August 2020 als Deutschlandpremiere bereitstellen. Wie schon die erste Runde umfasst auch Season zwei zehn Episoden. Unter anderem sind darin «The Sixth Sense»-Star Haley Joel Osment und «Doctor Strange»-Nebendarsteller Benedict Wong zu sehen, sowie Mark Hamill.Die Vampir-WG von Staten Island bekommt es in den neuen Folgen mit Zombies zu tun, Geistern, dem Stress einer Super-Bowl-Party, einem Kettenbrief und mit dem Song "Come On Eileen".