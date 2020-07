«Hamilton» treibt Interesse an Disney+ in die Höhe

Vermischtes

Am Wochenende nach der «Hamilton»-Veröffentlichung haben sich sehr viele Interessenten die Disney+-App besorgt.

Die Rechte an der Filmaufnahme des Broadway-Megaerfolgsließ sich die Walt Disney Company 75 Millionen Dollar kosten. Angesichts der Corona-Pandemie gab der Unterhaltungskonzern die Pläne auf, «Hamilton» 2021 weltweit in die Kinos zu bringen. Stattdessen wurde das Musical am 3. Juli 2020 auf Disney+ veröffentlicht – und auch wenn das unter anderem mit dem Pulitzer-Preis gekrönte Stück für den Streamingdienst somit zu einem kostspieligen Exklusivtitel wurde, so scheint es sich gelohnt zu haben.Denn wie das Marktforschungsunternehmen Apptopia berichtet, wurde die Disney+-App allein in den USA am Wochenende vom 3. bis zum 5. Juli 266.084 Mal runtergeladen. Global wurde die Disney+-App in diesem Zeitraum laut Apptopia 513.323 Mal neu downgeloadet. Weltweit verbesserte sich die Anzahl an Disney+-Downloads innerhalb eines Wochenendes um 47 Prozent gegenüber dem Juni-Schnitt, in den USA steigerte sich dieser Wert sogar um 72 Prozent.Selbstredend lässt sich nicht sagen, ob alle Userinnen und User, die Disney+ am «Hamilton»-Startwochenende neu heruntergeladen haben, das Musical auch wirklich gesehen haben – aber diese Zahlen suggerieren durchaus einen gewissen Zusammenhang. Hinzu kommt: Apptopia untersuchte allein die Downloads der Apple- und Android-App. Disney+-Neukundschaft, die über Smart-TVs oder ihren Computer- oder Laptop-Browser den Weg zum VOD-Service gefunden haben, sind in dieser Statistik also nicht eingeschlossen.