«GZSZ» erstmals seit Mai mit drei Millionen Zuschauern, mäßiges Interesse am «Phänomen Günther Jauch»

Quotennews

Die quotenstärkste Sendung des Kölner Senders RTL war am Montag das Nachrichtenformat «RTL Aktuell» am Vorabend.

Erfolg für die tägliche Serie. In den aktuellen Folgen werden gerade die Konsequenzen des überraschenden Unfalltods der langjährigen Figur Alexander Cöster verarbeitet. Am Montag erreichte die Produktion aus dem Hause UFA Serial Drama mit genau drei Millionen linearen Zuschauern ab 19.40 Uhr die höchste Reichweite seit Ende Mai 2020. 1,33 Millionen Menschen waren davon Umworben. Einmal mehr war «GZSZ» somit die meistgesehene Sendung des Montags bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 19,1 Prozent Marktanteil übertraf die Produktion aus Potsdam den Senderschnitt deutlich.Noch einen Tick stärker unterwegs war rund eine Stunde zuvor. Die aktuellen Nachrichten sicherten sich die höchste RTL-Quote des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen: Genau 20 Prozent. Insgesamt lag die gemessene Reichweite des Formats bei schönen 3,23 Millionen.In die Primetime startete RTL mit einer Folge von. Hier waren die Ergebnisse gerade so auf Senderschnitt liegend, ergo also eher durchwachsen. 12,6 Prozent Marktanteil reichten aber dennoch für den Tagessieg bei den jungen Leuten. 0,94 Millionen werberelevante Menschen schalteten ein, insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 2,86 Millionen. Das um 22.15 Uhr gestartete Magazinfiel auf 1,60 Millionen Fans, bei den Jungen wurden 11,1 Prozent festgestellt.