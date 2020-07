Comeback als Best-Of: «Sketch History»

TV-News

Das ZDF wird zwei neu zusammengeschnittene Folgen des Formats im Hochsommer zeigen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen bastelt dieser Tage weiter am Sommer-Ersatz-Programm der. Zur Zeit sind freitags um halb elf Uhr abends Folgen der True-Crime-Produktionzu sehen. Ab dem 21. August wird am Freitagabend die Comedy-Produktionmit zwei Best-Of-Ausgaben zurückkehren. Die zweite Folge läuft also am 28. August um 22.30 Uhr.Die neu zusammengeschnittenen Folgen beinhalten die witzigsten Antworten auf die großen Fragen der Geschichte. „Weltgeschichte wird hier so plastisch gezeigt, als sei man selbst dabei gewesen, hätte aber gar nichts mitbekommen“, schreibt das Zweite Deutsche Fernsehen.«Sketch History» lief letztmals im Herbst 2019 am Freitagabend im ZDF; damals mit zwischen 1,7 und 2,2 Millionen Zuschauern, zudem immer mit hohen und teils sogar zweistelligen Zielgruppen-Quoten. Im August 2019 war die Sendung zudem auch schon auf dem «heute-Show»-Slot zu sehen.