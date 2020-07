Je später der Abend, desto zugkräftiger «American Pie»

Quotennews

Ein Klassentreffen, eine Hochzeit und nackte Tatsachen: RTLZWEI war am Sonntagabend im «American Pie»-Fieber, und das umworbene Publikum hatte Lust darauf.

Die ebenso erfolgreiche wie kultige und oft kopierte, räudige Teenie-Komödienreihemachte es sich am Sonntagabend bei RTLZWEI bequem. Ab 20.15 Uhr erreichte0,48 Millionen Umworbene, das führte die Reunion-Fortsetzung der Filmreihe zu sehr guten 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Um 22.30 Uhr stand derweil der Abschluss der ursprünglichen Trilogie auf dem Plan,: 0,38 Millionen Werberelevante entsprachen nun einem Marktanteil von starken 7,9 Prozent.Ab 0.20 Uhr wurde der «American Pie»-Abend mit dem Spin-offabgerundet. 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten RTLZWEI am späten Abend 8,0 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum holte das «American Pie»-Triple hingegen zunächst maue 2,2 Prozent Marktanteil, dann sehr gute 3,3 Prozent und letztlich sehr starke 4,5 Prozent Marktanteil.Das ZDF derweil zeigte ab 20.15 Uhr, was 3,75 Millionen Fernsehende ansprach. Somit wurden akzeptable 12,3 Prozent Marktanteil ermittelt. 0,49 Millionen Umworbene bedeuteten für den Mainzer Sender derweil solide 5,9 Prozent Marktanteil. Zuvor kam eine-Ausgabe zum Thema Galapagos auf sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil bei allen und tolle 7,8 Prozent in der jungen Altersgruppe.