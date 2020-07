«Hot oder Schrott» legt zur Primetime zu

Quotennews

VOX kam mit seinen Allestestern zur Primetime auf tolle Zielgruppenwerte. RTL wiederum lief mit «Ant-Man» solide.

Am Sonntag schickte VOX sogleich zwei Folgen vonüber den Äther. Zunächst schauten ab 19.15 Uhr 1,12 Millionen Neugierige rein, das entsprach akzeptablen, aber leicht unterdurchschnittlichen 4,7 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen wurden derweil sehr gute 8,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Reichweite belief sich auf 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige. Ab 20.15 Uhr legte «Hot oder Schrott» zu und holte 0,69 Millionen Jüngere zu VOX.Der Marktanteil verbesserte sich damit in der Zielgruppe auf tolle 9,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum hielt sich «Hot oder Schrott» bei 4,7 Prozent, die Reichweite verbesserte sich allerdings auf 1,23 Millionen Fernsehende ab drei Jahren.schoss ab 23.25 Uhr auf starke 7,3 Prozent insgesamt und bärenstarke 12,0 Prozent in der Zielgruppe.RTL indes zeigte ab 20.15 Uhr den Marvel-Film. Der humorvolle Superheldenfilm erreichte 1,99 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,93 Millionen Umworbene. Das führte zu mäßigen 6,8 Prozent Marktanteil insgesamt und akzeptablen 11,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Ab 19.05 Uhr holtedagegen 2,85 Millionen Fernsehende zu RTL , das glich sehr tollen 12,3 Prozent. 0,55 Millionen Werberelevante führten wiederum zu mäßigen 9,8 Prozent.