RTLZWEI feiert 25 Jahre «Peep!» mit Jubiläumsausgabe

TV-News

Die erfolgreiche Erotiksendung aus den 1990er-Jahren soll 2020 einmalig zurückkehren. Ein genauer Sendeplatz ist zwar noch nicht bekannt, dafür weiß man aber schon, wer moderieren wird…

„ Wir lieben «Peep!», und selbstverständlich werden wir uns zum Jubiläum etwas Schönes einfallen lassen ” RTLZWEI über das «Peep!»-Comeback in 'BamS'

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre feierte RTLZWEI große Erfolge mit der Erotiksendung, die unter anderem von der damals noch unbekannten Verona Feldbusch, die heute Pooth heißt, moderiert wurde. 25 Jahre nach der Premiere und 20 Jahre nach der bislang letzten Folge möchte RTLZWEI das Format nun zurückholen. Wie dieerfahren hat, ist die Produktion für eine große Revival-Sendung bereits angelaufen. „Wir lieben «Peep!», und selbstverständlich werden wir uns zum Jubiläum etwas Schönes einfallen lassen“, bestätige ein Sendersprecher das Jubiläums-Comeback gegenüber derEin konkreter Sendeplatz sei derzeit zwar nicht bekannt, gezeigt werden soll das Format aber noch in diesem Jahr. Und auch die Moderationsfrage konnte RTLZWEI offenbar schon klären: Laut Informationen der Sonntagszeitung soll das Model Bonnie Strange durch die Wiederauflage der Erotiksendung führen, in der ein „modernerer Blick auf das Thema Sexualität, aus männlicher, aber vor allem auch mal aus weiblicher Sicht, vermittelt werden“ soll. Die 34-Jährige hat in der Vergangenheit unter anderem bei der ProSieben-Sendung «taff» Moderationserfahrung sammeln können.Produziert werden soll die «Peep!»-Folge von der Berliner Vice Media GmbH.