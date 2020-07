Die Highlights aus den vergangenen Staffeln «Ninja Warrior Germany» überzeugen in der Zielgruppe

Quotennews

Dagegen ist für die «Guinness World Records» in Sat.1 keine große Verbesserung in Sicht.

RTL zeigte am Freitagabend die spektakulärsten Momente aus vier Staffeln. Die Moderatoren Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen führten durch das Programm und wollten damit bereits auf die fünfte Staffel einstimmen, deren Ausstrahlung für Herbst 2020 geplant ist. Mit dem Spezial lockte der Sender 1,72 Millionen Zuschauer und fuhr somit annehmbare 7,0 Prozent ein. Bei den 0,85 Millionen Werberelevanten sicherte sich die Sendung in der Primetime den Reichweitensieg in der Zielgruppe und brachte hohe 13,6 Prozent Marktanteil aufs Papier.Sat.1 hingegen hatte zur Primetime Folge der der neuen Reiheim Programm, schaffte es jedoch nicht das eher mäßige Ergebnis der vergangenen beiden Wochen aufzubessern. Die Reichweite fiel diesmal auf nur 0,91 Millionen Begeisterte zurück, so dass nicht mehr als maue 3,5 Prozent für den Sender drin waren. Dies bedeutete ein erneutes Minus um 0,7 beziehungsweise 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zu den beiden Vorwochen. Einzig bei den Werberelevanten ging es mit 0,42 Millionen Fernsehzuschauern leicht nach oben. Mit einer akzeptablen Quote von 6,6 Prozent übertraf man immerhin die 6,0 Prozent vom Freitag zuvor.hatte in der Vorwoche einen Höhepunkt von 4,7 sowie 7,4 Prozent bei den Jüngeren erreicht. Ganz so stark lief es in dieser Woche nicht mehr. Die 0,91 Millionen Ratefans sicherten sich dennoch 4,2 Prozent Marktanteil. Auch für die 0,37 Millionen Werberelevanten sah es mit 6,3 Prozent in dieser Woche im Vergleich zu vorherigen Werten recht gut aus. Ab 23.15 Uhr sorgten dienoch für eine Reichweite von 0,65 sowie 0,29 Millionen Zuschauern. Hier wurden maue 3,9 beziehungsweise solide 6,5 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.