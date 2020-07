Quotenrekord für «Inuyasha»

Quotennews

Die japanische Serie holte am Donnerstag die beste Quote. Auch für «One Piece» lief es wie geschmiert.

Freude bei ProSiebenMaxx: Am Donnerstag funktionierte der Anime-Block am späteren Nachmittag und am Vorabend ganz wunderbar. Unter anderem holteab 17.15 Uhr die besten Quoten aller Zeiten. Gemessen wurden 3,0 Prozent bei den klassisch Umworbenen. 0,10 Millionen Menschen schauten zu, davon gehörten 0,09 Millionen zu den Werberelevanten. ProSiebenMaxx hatte die Episode „Kannon - Der Fluch des Wandteppichs“ aus dem Jahr 2003 erstmals in Deutschland gezeigt.Stark unterwegs war im Anschluss auch ein-Doppelpack. 3,1 und 2,5 Prozent Marktanteil wurden hier erzielt. Für die Produktion war dies bei ProSiebenMaxx der beste Wert in diesem Jahr. Jeweils rund 130.000 Trick-Fans schalteten ein.Ohnehin war das Tagesprogramm des in München ansässigen Kanals am Donnerstag sehr gefragt. In den Stunden zuvor punktete der von Daniel Rosemann geleitete Kanal mit, das auf bis zu 4,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Das zwischen 10.15 und 13.30 Uhr programmiertefiel bei den 14- bis 49-Jährigen zudem mit teils sehr starken Quoten auf. Nach Anlaufschwierigkeiten (teils nur 0,5%), stiegen die Quoten mittags auf bis zu 5,3 Prozent Marktanteil. Dies war bei der 12.15-Uhr-Folge der Fall. Diese sahen insgesamt rund 140.000 Leute.