Doku-Duell: Fanta 4 bei ProSieben schlagen RTLZWEIs «Pop-Giganten»

Während sich ProSieben im Doku-Dreikampf beim jungen Publikum durchsetzte, hatte VOX beim Gesamtpublikum mit einer Produktion zum Thema Transsexualität die Nase vorn.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass am Samstagabend gleich drei große Privatsender auf Dokumentationen setzen. Während sich ProSieben ab 20.15 Uhr mit den Fanta 4 beschäftigte und es in denbei RTLZWEI um Sommer-Hits ging, beschäftigte sich eine Sendung mit VOX derweil mit Transsexualität. Überragende Quoten sicherte sich mit diesen Programmierungen zwar kein Sender, als Sieger beim jungen Publikum ging aus dem Dreikampf aber ProSieben hervor. Genau genommen brachte esab 20.15 Uhr auf mäßige 8,5 Prozent in der Zielgruppe bei 0,48 Millionen Jüngeren. Beim Gesamtpublikum landete ProSieben angesichts von 0,65 Millionen Zuschauern und 2,8 Prozent sogar recht deutlich unter dem Senderschnitt.Die exakt identische Gesamtreichte sicherten sich zugleich diebei RTLZWEI, wenngleich der Marktanteil bei allen mit 2,7 Prozent leicht schlechter ausfiel als der für die ProSieben-Sendung. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb RTLZWEI mit der Musiksendung zum Thema Sommerhits sogar deutlich hinter ProSieben zurück, hier reichte es lediglich zu mäßigen vier Prozent. Übrigens:steigerte sich bei ProSieben gegen 22.20 Uhr zwar leicht auf drei Prozent bei allen, verlor bei den Jüngeren aber auf enttäuschende 6,9 Prozent.bei RTLZWEI konnte ab 22.15 Uhr dafür leicht auf 4,2 Prozent in der Zielgruppe zulegen.Am Gesamtmarkt erwies sich VOX in der Zwischenzeit VOX als gefragteste Doku-Alternative, die hier ausgestrahlte Dokuden Abend über 0,73 Millionen Zuschauer im Schnitt. Dennoch: Die Marktanteile blieben angesichts von 3,7 Prozent bei allen und 6,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen in beiden Altersgruppen dennoch knapp unter dem Senderschnitt hängen. Zum Vergleich: Bei ihrer Premiere vor über zwei Jahren hatte es die Produktion noch auf knapp acht Prozent in der Zielgruppe gebracht.