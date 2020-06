«Guinness World Records» verschlechtern sich sogar noch bei Sat.1

Quotennews

Die Weltrekord-Show hat in Woche 2 noch weniger Zuschauer zu Sat.1 gelockt. Bemerkenswert: Trotz des noch schwächeren Vorlaufs steigerte sich «Genial daneben» auf einen Staffel-Bestwert.

Nach einem äußerst mauen Start vor einer Woche mit gerade einmal 7,7 Prozent Marktanteil sank das neue Sat.1-Formatdiesen Freitag noch tiefer: Auf 6,0 Prozent ging der Zielgruppen-Marktanteil runter, mehr als 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige waren nicht mehr anwesend. Bei allen Fernsehenden wurde die Millionenmarke verfehlt: Nur 0,94 Millionen Zuschauer sind das bittere Resultat.Keine guten Voraussetzungen eigentlich also für(Foto rechts), das sich in der Sommer-Staffel ohnehin schwer tut. Dennoch holte die Panelshow mit Hugo Egon Balder ihre bisher beste Quote in diesem Durchgang: 7,4 Prozent wurden verzeichnet, 1,4 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. 0,96 Millionen aller Fernsehenden waren mit von der Partie und damit sogar ein wenig mehr als um 20.15 Uhr. Auch die Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen besserte sich im Vergleich zur besten Sendezeit von 0,36 Millionen auf 0,41 Millionen.Noch ein Blick zu den kleineren Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe: Bei ProSieben Maxx hatin der Primetime gepunktet. Der Anime-Film generierte 2,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, insgesamt haben 180.000 Menschen zugesehen. Sixx lag mitzunächst auf Höhe des Senderschnitts (1,3 und 1,5 Prozent), ehedie Werte auf 2,2 bzw. 1,9 Prozent stiegen ließen.