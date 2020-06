«P-Valley»: Starzplay startet Stripclub-Drama im Juli

TV-News

Außerdem startet auf Starzplay demnächst eine irische Dramaserie über einen Sportler und eine Außenseiterin.

Mitte Juli wird das Serienportfolio des Streaming-Services Starzplay wieder größer: Wie Starzplay ankündigt, startet dort am 12. Juli 2020 das Stripclub-Drama. Es spielt im Mississippi-Delta und vereint eine modernisierte Ästhetik im Stile des Film noir mit Trapmusik und blanker Haut. Die Dramaserie erzählt in einstündigen Episoden die Geschichte eines "kleinen Stripclubs mit Potenzial" und der unterschiedlichen Menschen, die dort verkehren: Es geht um die Hoffnungsvollen, die Verlorenen, die Gebrochenen, die Aufsteiger, die Schönen und die Verdammten.Erdacht wurde «P-Valley» von Newcomerin Katori Hall, zum Cast gehören Brandee Evans, Brandon Gilpin, Harriett D. Foy und Shannon Thornton. Als Produktionsfirma fungiert Chernin Entertainment («New Girl», «Greatest Showman»).Am 16. Juli kommt zudemzu Starzplay. Die zwölfteilige Serie basiert auf dem zweiten Roman von Sally Rooney. Zum Cast der irischen Dramaserie gehören Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal und Sarah Greene. In der Serie geht es um Connell (Paul Mescal), einen beliebten, gutaussehenden und athletischen Fußballspieler, und um Marianne (Daisy Edgar-Jones), eine stolze, etwas einschüchternde und komische Außenseiterin, die ihren Mitschülern aus dem Weg geht und sich oft mit ihren Lehrern anlegt. Eines Tages entsteht eine seltsame Verbindung zwischen ihnen, auch wenn sie diese Verbindung vor ihren Freunden unbedingt verbergen wollen …