Quotencheck

Die dritte Staffel knüpfte rund 20 Jahre nach den ersten beiden Abenteuern nicht an die Werte der früheren Sendungen an.

Zur Jahrtausendwende packte ProSieben die Shows aus. Neben «Fort Boyard», «Desert Forges» und der Quizshow «Speed – Time is Money» ließ man zwei Staffeln von «Der Maulwurf – Die Abenteuershow» produzieren. Zunächst begleitete Ex-Tennisprofi Michael Stich (deren damalige Partnerin Jessica Stockmann durch «talk talk talk» führte), die Teilnehmer durch Frankreich, ehe Steven Gätjen ein Jahr später mit dem Maulwurf auf den kanarischen Inseln unterwegs war.Unter «The Mole – Wem kannst du trauen?» versuchte Sat.1 im Frühjahr 2020 einen Neuanfang, der in Argentinien umgesetzt wurde. Die Premiere erreichte am Mittwoch, den 6. Mai 2020, 1,56 Millionen Fernsehzuschauer und fünf Prozent. Mit 0,82 Millionen Zuschauern verbuchte die Premiere ein respektables Ergebnis, allerdings waren unterm Strich nur neun Prozent Marktanteil drin.Bereits mit der zweiten Folge stürzten die Werte massiv ab. Beim Gesamtpublikum fuhr man das zweitbeste Ergebnis mit 1,13 Millionen Zuschauern und 3,6 Prozent Marktanteil ein, bei den Umworbenen kam man nicht mehr über 600.000 Zuschauer. Das zweite Abenteuer enttäuschte mit 0,59 Millionen Zuschauern und 6,7 Prozent.Sieben Tage später verbuchte die Show, die von The BossHoss moderiert wurde, 0,91 Millionen Zuschauer und 3,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verbuchte Sat.1 0,54 Millionen Zuschauer und den vorläufig zweitbesten Wert der Staffel von 7,1 Prozent. Die zwei nächsten Episoden erreichten jeweils 6,3 Prozent, die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen blieben mit 0,52 und 0,50 Millionen Zuschauern auf einem niedrigen Niveau. Bei den Zuschauern ab drei Jahren fuhr man 1,01 und 0,90 Millionen Zuschauer ein.Die Episoden sechs und sieben der Staffel erreichten 1,00 und 0,95 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei mauen 3,3 und 3,4 Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 0,57 und 0,54 Millionen, die Marktanteile lagen bei 6,4 und 6,9 Prozent. Das Finale, das am 24. Juni auf Sendung ging, erreichte 1,03 Millionen Zuschauer sowie 4,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,58 Millionen Zuschauern waren 8,6 Prozent Marktanteil drin.Die dritte Staffel von «The Mole – Wem kannst du trauen?» erreichte in Deutschland lediglich 1,06 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent. 0,58 Millionen Zuschauer sorgten für 7,2 Prozent. Unglücklich war die Programmierung der Reruns, die bereits zwei Stunden nach der Erstausstrahlung auf dem Programm standen. Lediglich 0,16 Millionen Zuschauer, darunter 0,09 Millionen Umworbene, schalteten ein. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,6 Prozent bei allen und unfassbar üble 4,4 Prozent in der Zielgruppe.