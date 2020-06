«Nachtschwestern»: Kein Strom, keine Quote?

Quotennews

RTL-Dienstag: Die Reichweiten und Marktanteile der Weekly bewegen sich weiterhin auf eher niedrigem Niveau. Reruns von «Jenny» machen es noch schlechter.

Noch zwei Folgen der Weeklyrund um eine Kölner Notaufnahme wird RTL zeigen, in 13 Tagen ist die Serie dann vermutlich Geschichte. Die Produktion holte mit ihrer zweiten Staffel konstant unterdurchschnittliche Ergebnisse – also zu wenig für die Ansprüche des Senders. Am Dienstag ging es zur besten Sendezeit dramatisch zu. Nach einem Unfall in einem Umspannwerk gibt es viele Verletzte, doch auch in der Notaufnahme fällt plötzlich der Strom aus – gerade, als einer der Patienten im Aufzug unterwegs ist… Die dramatische Operation auf engstem Raum wollten sich im RTL-Programm nun 1,67 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Die Serie mit Oliver Franck erreichte bei den klassisch Umworbenen 9,1 Prozent Marktanteil. Drei der zuvor sieben gezeigten Episoden hatten höhere Ergebnisse erreicht. In der Vorwoche war die Serie auf 8,4 Prozent gekommen.Im weiteren Verlauf des dienstags zeigte RTL – wie üblich im Sommer – Wiederholungen. Die Dramaserieließ die Reichweiten ab 21.15 Uhr auf durchschnittlich 1,21 Millionen Menschen ab drei Jahren sinken. Bei den Umworbenen standen gerade einmal noch 6,7 Prozent Marktanteil zu Buche.generierte eine weitere Stunde später ähnlich schlechte 6,3 Prozent, verbesserte sich erst in der Stunde vor Mitternacht auf halbwegs passable 9,5 Prozent. Die Kuppelshow sahen 980.000 und 1,08 Millionen Menschen.Randnotiz: Richtig schlecht lief es dann nachts beim Kölner Sender. Mehrere Episoden vonbrachten die Quoten zum Abrutschen, teils wurden hier weniger als vier Prozent Marktanteil erzielt. Ab 2.05 Uhr etwa schauten rund 120.000 Menschen den amerikanischen Krimi.