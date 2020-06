NDR begräbt «extra 3»-Spezial

TV-News

Sarah Kuttner bestätigte das Ende innerhalb ihres Podcasts.

Der NDR wird sich von seiner zweiten-Sendung trennen. Diese war erst kürzlich ausprobiert worden und wird nun schon wieder auf den Fernsehfriedhof wandern, wie Sarah Kuttner in dieser Woche im Podcast „Das kleine Fernsehballett“ bestätigte. Dort erklärte sie: „Der NDR muss sehr stark sparen, deshalb dachten sie: Wer braucht schon zwei «extra 3»-Sendungen? Auch wenn die Quote genauso gut ist wie die der ersten Sendung. Deswegen gibt es dann nächstes Jahr kein «extra 3 mit Kuttner» mehr.“Gegenüber der Seite, bestätigte der NDR, dass die Entscheidung aufgrund von nötigen Programmeinsparungen getroffen wurde. Die Kuttner-Sendung sei daher 2021 nicht mehr geplant, in diesem Jahr aber würden noch weitere Folgen ins Programm kommen.Die Kuttner-Sendung läuft immer dann, wenn das Original mit Christian Ehring im Ersten erstausgestrahlt wird. Ab 2021 dürfte es dann wieder so sein, wie bis 2019. In den Wochen, in denen Das Erste am Zug ist, könnte der NDR erneut auf Best-Ofs mit bisher gezeigten Szenen setzen.