Bands gesucht: Sat.1 macht mit «The Voice Kids» weiter

TV-News

Die nächste Staffel der Casting-Show ist 2021 geplant.

Der Münchner Fernsehsender Sat.1 hat die Fortsetzung seiner Musikshowbestätigt. Die zurückliegende Staffel lief im Frühjahr eher mäßig. «The Voice Kids» war 2020 gewiss kein Misserfolg, aber die Castingshow musste einige herbe Rückschläge verkraften und performte insgesamt so schlecht wie nie zuvor. Der Abwärtstrend der vorherigen Jahre ging weiter: Auf im Schnitt 8,8 Prozent sackte die Quote in der Zielgruppe, 10,3 Prozent waren noch mit der 2019er-Staffel drin.Daher überrascht es auch nicht, dass Sat.1 nun an ein paar Stellschrauben dreht. Wenn im Juni 2020 das Casting für die nächste Staffel beginnt, sucht der Sender nun auch nach Bands. Weiter gefragt sind Solo-Sänger und Duett-Partner, alle Teilnehmer müssen zwischen sieben und 15 Jahren alt sein.Weitere Infos, etwa einen genaueren Starttermin im TV, gibt es für die neuen Folgen des Formats nicht. Im Herbst kehrt – sowohl in Sat.1 als auch bei ProSieben – zunächst das Original-«The Voice of Germany» zurück.