9er-Konferenz der «2. Bundesliga» außerordentlich gefragt

Quotennews

Am Nachmittag erreichte der 33. Spieltag über eine halbe Millionen klassisch Umworbene im Pay TV. Am Abend war Das Erste am gefragtesten, trotz altem «Tatort».

Mit über 25 Prozent Marktanteil für die Konferenz der ersten Bundesliga am Samstag hielt die zweite Liga zwar nicht mit, dennoch sorgten auch die Kicker von Hamburg, Stuttgart und Co für glänzende Einschaltquoten bei Sky. Allein die Tatsache, dass am Sonntagnachmittag Sieg oder Niederlage bereits über Auf- oder Abstieg entscheiden konnten, lockte viele Zuschauer zur sehr beliebten 9er-Konferenz an. So begrüßte Sky ab 15.30 Uhr starke 529.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Durch diese ungewöhnliche hohe Reichweite für die zweite Bundesliga ergaben sich tolle 15,2 Prozent Marktanteil. Auch in der Halbzeitpause blieben viele für die Analyse dran, die Sehbeteiligung ging nur minimal auf 14,5 Prozent zurück. Wenn es am Ende in der Tabelle um alles geht, kann man bei Sky auch ohne Erstligisten am Sonntag großen Erfolg mit Fußball haben.Die höchsten Zuschauerzahlen erreichte derweil Das Erste mit einem altenund den Nachrichten. Der Fall “Wenn Frauen Austern essen” lockte zur besten Sendezeit 6,35 Millionen Krimifans ab drei Jahren an. An starken 21,2 Prozent Gesamtmarktanteil war für keine andere Sendung ein Vorbeikommen, trotz Rerun. Getoppt wurde die Reichweite nur zuvor von der eigenen, die insgesamt 6,52 Millionen Wissbegierige versammelte und auf 24,4 Prozent Marktanteil kam. Auch beim jungen Publikum gab der 90-Minüter von 2003 eine gute Figur ab. Hier sorgten 1,26 Millionen 14- bis 49-Jährige für starke 15,1 Prozent Sehbeteiligung.Im Anschluss war von der Strahlkraft, die «Tatort» und «Tagesschau» erzeugt hatten, allerdings nur noch wenig zu spüren.musste sich für seinen neuen Fall mit überschaubaren 10,9 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Nur 2,57 Millionen Zuschauer gaben der Krimireihe am Sonntag eine Chance. Beim jungen Publikum ging es mit nur 0,29 Millionen Zusehern auf magere 4,1 Prozent zurück.