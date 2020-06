Noch nicht in Form: «Genial daneben» tut sich weiter schwer

Quotennews

Immerhin gelangen der Sat.1-Panelshow trotzdem kleine Steigerungen. Die «Guiness World Records» boten keinen guten Vorlauf.

Quotenverlauf der Sommerstaffel «Genial daneben» 1,02 Mio. / 5,9 %

0,80 Mio. / 5,4 % Ausstrahlungen seit dem 05.06.2020 (jeweils freitags, gegen 22.05 Uhr bei Sat.1, Reichweite Gesamt / MA 14-49 J.)

Seit der Rückkehr Anfang Juni hatam späten Freitagabend enttäuscht, die ersten beiden Ausgaben holen nur Zielgruppen-Marktanteile um die fünf Prozent. In Woche drei hat die Sat.1-Panelshow mit Hugo Egon Balder zwar etwas zugelegt, unterm Strich bleiben die Werte jedoch viel zu niedrig:So stieg die Quote bei den Umworbenen auf 6,0 Prozent, von 0,34 Millionen auf 0,38 Millionen ging die dazugehörige Reichweite hoch. Insgesamt sahen 0,91 Millionen Menschen zu, mehr als 4,2 Prozent waren bei Allen somit nicht möglich. Von der Sommerpause der quotenträchtigen «heute-show» hat «Genial daneben» also nicht wirklich profitieren können. Auch am Vorabend kriselt es nach wie vor für die Quiz-Variante der Show, wobei mit 5,0 Prozent nun die schon beste Quote seit dem 2. Juni erzielt worden war.Um 20.15 Uhr hat sich Sat.1 erstmals Weltrekorden gewidmet: Diekamen zum Start nicht über schwache 7,7 Prozent Marktanteil hinaus, nur 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige waren an Bord. Bei allen Fernsehenden betrug die Reichweite 1,18 Millionen.