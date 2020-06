Trotz leichtem Plus: Finale «Blindspot»-Staffel bleibt ein Totalausfall

US-Quoten

Die finale Staffel von «Blindspot» ist für NBC aus Quotensicht ein Rohrkrepierer, zum wiederholten Mal waren nicht mal zwei Millionen Zuschauer dafür zu haben.

Die fünfte und gleichzeitig letzte Staffel vonversendet NBC in diesem Sommer – und bis auf den Auftakt erreichte bislang keine weitere Folge die Zwei-Millionenmarke. Am Donnerstag waren um 21 Uhr lediglich 1,84 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren dabei, das waren fast genauso viele wie vor einer Woche. Leicht zulegen konnte die Thrillerserie nur bei den 18- bis 49-Jährigen, hier ging das Rating binnen Wochenfrist von 0,2 auf 0,3 Prozent hoch – doch auch das ist noch ein absolut katastrophaler Wert. Neues vonschnitt davor mit 0,3 Prozent aber ebenso enttäuschend ab, 2,79 Millionen Amerikaner sahen zu.Gegen ABCswar kein Kraut gewachsen: Mit 0,7 Prozent setzte sich die Minigolf-Show bei den Umworbenen durch. Die neue Spielshowgab auf 0,6 Prozent ab und hat damit gegenüber der Premierensendung deutlich einbüßen müssen, genauer gesagt 0,3 Prozentpunkte. 3,39 Millionen Zuschauer hatte das Format um 21 Uhr, rund 4,2 Millionen waren noch beim Start in der Vorwoche dabei gewesen.hat durch den schwächeren Vorlauf ebenfalls Abstriche machen müssen, statt 0,7 Prozent standen nur noch 0,5 Prozent zu Buche.Tagessieger beim Gesamtpublikum wurde wenig überraschend: 4,88 Millionen Zuschauer reichten der CBS-Comedy dafür bereits aus, es war also ein insgesamt sehr zuschauerarmer Donnerstag in den USA. 0,5 Prozent wurden als Rating ausgewiesen. Nur vonzeigte CBS eine neue Episode, inmitten der Wiederholung reichte es trotzdem zu den gewohnten 0,5 Prozent. The CW tut sich weiterhin schwer mit(0,51 Millionen) und(0,44 Millionen). Bei je 0,1 Prozent verharrten die Zielgruppen-Ratings.