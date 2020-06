Dank vieler Spenden: 2019 war ein gutes Jahr für Bibel TV

Wirtschaft

Der religiöse Sender ist mit seiner Geschäftsentwicklung zufrieden.

Eine frohe Botschaft am Freitagnachmittag: Der religiöse Fernsehsender Bibel.TV hat nach eigenen Angaben das Jahr 2019 wirtschaftlich erfolgreich abgeschlossen. Die Erlöse aus Werbung und Spenden stiegen 2019 auf insgesamt 12,9 Millionen Euro, das war eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Interessant: Der überwiegende Teil dieser Summe kommt wirklich durch die Spendenbereitschaft der Zuschauer: 9,9 Millionen Euro waren dies, 2018 waren es noch 8,8 Millionen. Ergo steht aber auch fest: Die Werbeeinnahmen gingen leicht zurück. Insgesamt sei die Zahl der spendenden Zuschauer um 3.000 auf 67.000 gestiegen.Im Durchschnitt hat der Sender nach eigenen Angaben 236.000 Zuschauer in Deutschland. In Spitzenzeiten erreicht der Sender bis zu 692.000 Seher pro Tag.Als neue Programmpartner konnte Bibel TV zum Beispiel die Päpstlichen Missionswerke in Österreich ("Missio Österreich"), den Salzburger Dom und den Berliner Dom gewinnen. Die Programmpartner bringen eigene Beiträge in das breitgefächerte Angebot des Hamburger Senders ein.