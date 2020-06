Start der Verlängerung: Pochers Late-Night-Show geht mit Minusrekorden weiter

Quotennews

Das Lead-In war aber quasi auch kaum vorhanden. Allgemein tat sich RTL am Donnerstagabend äußerst schwer. Sat.1 holte mit einen Krimis höhere Reichweiten als RTL.

Gleich zehn weitere Folgen vonhat der Kölner TV-Sender RTL bestellt. Sie laufen nun den Sommer über donnerstags immer um kurz nach 23 Uhr. Nicht zuletzt wegen des recht schwachen Vorprogramms glückte der ersten frischen Folge der Pocher-Produktion nun kein Quotenwunder. Gemessen wurden am späten Donnerstagabend nur ernüchternde 8,2 Prozent Marktanteil. Neben der Quote war auch die Zielgruppen-Reichweite (nur 0,34 Millionen) ein Minusrekord. Insgesamt schauten rund 690.000 Menschen zu – genauso viele wie zwei Wochen zuvor.Im Vorfeld hatte RTL ab 21.15 Uhrwiederholt. Die Dramaserie bescherte dem Kanal nur 0,89 Millionen Zuschauer insgesamt, bei den Umworbenen lag die ermittelte Quote bei gerade einmal 7,0 Prozent. Nur etwas bessere startetein die Primetime. Auch hier lief eine Wiederholung, die dem Sender sehr mäßige 8,7 Prozent Marktanteil einbrachte. Die Schul-Serie kam auf 1,17 Millionen Zuschauer.Besser unterwegs war da schon Sat.1 mit einem US-Serien-Doppelpack. In Erstausstrahlung lief ab 20.15 Uhr. Die in den USA frisch eingestellte Serie bescherte dem Privatsender 8,7 Prozent Marktanteil. Weil die Quoten des Senders eigentlich niedriger sind als die von RTL , kann Sat.1 mit dem Ergebnis zufrieden sein, zumal die Gesamt-Reichweite auch höher ausfiel. 1,56 Millionen Menschen schauten zu.kam im Anschluss auf 1,54 Millionen Seher, die Zielgruppen-Quote blieb unverändert bei 8,7 Prozent.