ProSieben hat ein Quotengrab: «Atlanta Medical»

Quotennews

In der Stunde zuvor holte «Grey’s Anatomy» noch recht passable Ergebnisse.

Rundum zufrieden sein kann ProSieben mit seinem Ärzte-Mittwoch derzeit nicht. Zwar holtnoch halbwegs passable Quoten (wenngleich die in dieser Woche ab 20.15 Uhr festgestellten 8,6 Prozent bei den Umworbenen keinesfalls umhauend sind), aber ab 21.15 Uhr sah es für den Privatsender gar nicht mehr gut aus. Die Serieließ die Zielgruppen-Quoten auf nur noch fünf Prozent schrumpfen. Die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren sank von 1,10 Millionen um 20.15 Uhr auf 0,78 Millionen in der Zeit nach 21.15 Uhr.Auch Wiederholungen der Ryan-Murphy-Sendungfunktionieren nicht. Am späteren Abend im Doppelpack ausgestrahlt, kamen sie auf Reichweiten in Höhe von 0,55 und 0,39 Millionen Fans ab drei Jahren. In der Zielgruppe wurden 4,8 und 5,0 Prozent ermittelt.Was lief wirklich gut für den Münchner Sender am Mittwoch? Gar nicht mal so viel: Eine ab 8.45 Uhr gezeigte Wiederholung vonstach mit 16,4 Prozent Marktanteil heraus, das Nachmittagsmagazinkam ab 17 Uhr auf 11,6 Prozent.