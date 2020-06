Das Erste fragt im November, wie wir leben wollen

TV-News

Das Motto der nächsten ARD-Themenwoche ist somit gefunden.

Die bisherigen ARD-Themenwochen 2006: zum Thema Krebs

2007: "Kinder sind Zukunft"

2008: "Mehr Zeit zu leben" (demogr. Wandel)

2009: "Ist doch Ehrensache" (Ehrenämter)

2010: "Essen ist leben"

2011: "Der mobile Mensch"

2012: "Leben mit dem Tod"

2013: "Zum Glück"

2014: "Anders als du denkst"

2015: "Heimat"

2016: "Zukunft der Arbeit"

2017: "Woran glaubst du?"

2018: "Ist das gerecht?"

2019: "Zukunft Bildung"

2020: "Wie wollen wir leben?"

Die ARD wird im Herbst, genauer ab dem 15. November, wieder eine Themenwoche ins Leben rufen. Die Intendanten präsentierten nun am Dienstag das diesjährige Motto: #Wieleben – Bleibt alles anders. "Wir alle erleben gerade Zeiten, in denen die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln gehoben wurde", sagt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. "Doch wie geht es nun weiter? Was wollen wir verändern, was soll so bleiben wie es war? Als Gesellschaft und auch ganz persönlich sind wir gefordert, uns diesen Fragen zu stellen. Die ARD-Themenwoche soll den Menschen in unserem Land eine große Plattform zum gegenseitigen Austausch bieten: darüber, wie wir in Zukunft zusammen leben wollen."Die ARD-Themenwoche richte den Blick nach vorne: Aus globaler und europäischer wie auch aus nationaler und regionaler Perspektive zeigt sie Positionen und Entwürfe, die mögliche Antworten auf die Leitfrage "Wie wollen wir leben?" liefern. Wie ist es um den Willen zu nachhaltiger Veränderung bestellt? Wie um die Zuversicht und Durchsetzungskraft in unserem Land, die Krise zu meistern - und auf andere besser vorbereitet zu sein?Darüber hinaus sei eine breit angelegte repräsentative Meinungsumfrage zu zentralen Fragen unserer Zeit und zur Stimmung im Land geplant. Seit 2006 veranstaltet die ARD regelmäßig solche Themenwochen (siehe Infobox). Beiträge zum jeweiligen Themenkomplex finden sich auf allen ARD-Sendern im TV, aber auch online und im ARD-Hörfunk.