«Love Island»-Winter-Edition gekippt

Das Erfolgsformat von ITV wird erst im kommenden Sommer zurückkommen.

Der britische Privatsender ITV sagte am Montag die Winter-Ausgabe von «Love Island» ab. Die Sendung, die bislang in Südafrika gedreht wurde, hätte im Januar und Februar 2021 stattfinden sollen. „«Love Island U.K.» wird mit einer verlängerten Laufzeit im Sommer 2021 größer und besser denn je zurückkehren“, teilte ein ITV-Sprecher mit.Die ITV Studios planen derzeit weitere internationale Ausgaben. Wahrscheinlich kann die deutsche Version auf Mallorca gedreht werden, immerhin dürfen derzeit etwas mehr als 10.000 deutsche Touristen Urlaub machen. Deutschland und England benutzen die gleiche Villa, jedoch ist das Vereinte Königreich noch sehr stark von Corona betroffen, weshalb ja auch die 2021-Ausgabe von ITV ausfällt.Die australische Version der Show, die auf Fidschi gedreht wird, wird ebenso geplant. Die US-Version, die ebenfalls von Fidschi kommt, soll eventuell an einem anderen Ort gedreht werden. Der US-Sender CBS hofft immer noch, dass das Format später als sonst in diesem Sommer startet.