medienfreunde: Meike Droste

Interview

Die Bühnenschauspielerin Meike Droste ist unter anderem auch aus «Deutscher» und «Frau Temme sucht das Glück» bekannt. Uns verrät sie, welche Sendungen sie vermisst …

«Die unendliche Geschichte» und «E.T.», beides verursacht mir immer noch Herzklopfen.Unglaublich, aber wahr; «Knight Rider» und das «A-Team» (Ich gebe zu, ich habe beides seit Jahren nicht gesehen, zu dieser Antwort treiben mich allein nostalgische Gefühle…)Mit 14 gefühlte 12 Mal gesehen: «Dirty Dancing»«Game of Thrones»«Stan und Olli» und «Adams Family». Und «Frau Temme sucht das Glück», weil da gab es noch viel Luft nach oben.Dostojewski, alles von Fellini, und «Breaking Bad», weil nie alles gesehen…Natürlich als Musikgast in einer kleineren Show, ich wollte schon immer mal einen eigenen Liederabend gestalten.Moderator. Das erfordert eine ganz eigene Qualität, dieses einerseits ein großzügiger Gastgeber zu sein, und gleichzeitig ein eloquenter, intelligenter Allein-Unterhalter.Leider sind beide schon tot, aber es wäre gewiss wunderbar: Christoph Schlingensief und George Tabori nachts in der Gemäldegalerie. Thema: Ein Treffen mit all den Geistern.… nichts.…versuche ich zu leben.… die innere Einkehr üben in Corona-Zeiten