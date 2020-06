«Ostfriesenblut» im ZDF begeistert auch im zweiten Anlauf

Quotennews

Der Krimi erreichte am Samstagabend mehr als fünf Millionen Zuschauer und musste sich damit nur der «Tagesschau» geschlagen geben.

Mit der Wiederholung des Krimishat sich das ZDF am Samstagabend die mit Abstand meisten Zuschauer in der Primetime gesichert. Insgesamt schalteten für den Film ab 20.15 Uhr 5,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was für die Mainzer mit hervorragenden 19,8 Prozent Marktanteil einherging. Die Premiere des Films war im Dezember 2018 angesichts von 20,9 Prozent vergleichbar gut angekommen, damals schalteten sogar knapp sechseinhalb Millionen Zuschauern ein. Mehr als zufrieden sein darf das ZDF nun auch mit den Werten der Wiederholung, zumal man beim jungen Publikum mit 9,6 Prozent ebenfalls zu überzeugen wusste.Überhaupt war das ZDF am Samstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich gefragt. Nachdemgegen 21.45 Uhr acht Prozent der Jüngeren angesprochen hatte, schrammte dasmit 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp an der Zweistelligkeit vorbei. Insgesamt interessierte das Nachrichtenmagazin 3,45 Millionen Zuschauer und starke 16 Prozent, nachdem für Die Chefin sogar 17 Prozent ermittelt wurden. Das aktuelle Sportstudio riss nach 23 Uhr zwar keine Bäume mehr aus, erreichte insgesamt aber solide 11,6 Prozent und bei den Jüngeren sogar schöne 7,8 Prozent.Damit darf das ZDF mit seinem Abendprogramm zufrieden als Das Erste sein, das mitab 20.15 Uhr nicht über solide 11,8 Prozent gelangte. 3,08 Millionen Zuschauer sahen die Wiederholung insgesamt, bevorab 21.45 Uhr auf schwache 8,7 Prozent bei 2,03 Millionen Interessenten abrutschte. Beim jungen Publikum standen für die beiden Streifen gute 7,6 Prozent bzw. schwache 4,6 Prozent zu Buche. Dafür hatte es dieum 20 Uhr auf sehr starke 5,42 Millionen Zuschauer gebracht, was mit 22,4 Prozent Marktanteil bei allen und 17,4 Prozent der Jüngeren einherging. Der Tagessieg in beiden Altersgruppen war der Nachrichtensendung damit nicht streitig zu machen.