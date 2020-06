«Magnum, P.I.» löst «Blue Bloods» als Wiederholungs-Sieger ab

US-Quoten

Führungswechsel beim Gesamtpublikum, der Sender bleibt aber derselbe: CBS sprach mit einer älteren Folge «Magnum, P.I.» etwas mehr als vier Millionen US-Zuschauer an.

Der Freitagabend beim Gesamtpublikum gehört in der Regel- und zwar meist unabhängig davon, ob von der CBS-Krimiserie Wiederholungen laufen oder Erstausstrahlungen. In dieser Woche war das anders: Ein Wiederaufguss vonhat sich mit 4,05 Millionen Zuschauern knapp vor «Blue Bloods» (3,94 Millionen Zuseher) gesetzt und somit den Gesamtsieg eingefahren.eröffnete die Primetime mit 3,84 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen erzielte CBS in den ersten beiden Stunden 0,4 Prozent, dann waren nur noch 0,3 Prozent als Rating drin.musste den Zielgruppen-Sieg aufgeben, die Wiederholung der Gründershow erzielte bei ABC diesmal nur 0,4 Prozent bei den Umworbenen. Auchkam nicht über 0,4 Prozent hinaus. Zwischen 3,01 Millionen und 3,23 Millionen schwankte die Gesamt-Zuschauerzahl.Gewinner bei den Jüngeren wurdebei FOX mit einem Rating in Höhe von 0,5 Prozent, damit blieb der Wert stabil. Nur gerade so rettete sich FOX über die Zwei-Millionenmarke, die vor einer Woche noch verfehlt worden war: 2,02 Millionen Menschen ab zwei Jahren schalteten insgesamt ab 20 Uhr ein. Im Tal der Tränen befindet sich nach wie vor NBC mit(0,3 Prozent),(0,4 Prozent) und der(0,4 Prozent).