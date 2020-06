Leiser Abschied: «Marco Schreyl» endet mit ganz schwachen Quoten

Quotennews

RTL hat mit seiner täglichen Talkshow bis zum Schluss keine versöhnlichen Zahlen eingefahren. Sat.1 dagegen blühte mit Scripted-Realitys auf und erzielte zweistellige Zielgruppen-Marktanteile.

Das Experiment Talk am Nachmittag ist bei RTL nach vier Monaten offiziell beendet, seit Februar haben die Kölner es mitals tägliche Talkshow versucht – zwischenzeitlich wurden während der Corona-Krise sogar Live-Ausgaben gesendet. Doch den Quoten hat das am Ende alles nichts gebracht, sie blieben zu schwach. Auch die letzte Ausgabe konnte nichts reißen:So wurden gegen 16 Uhr lediglich 4,1 Prozent Marktanteil bei den wichtigen Umworbenen erzielt – müßig zu erwähnen, dass der Mai-Senderschnitt von RTL damit meilenweit (6,6 Prozentpunkte) entfernt war. Ein neues Allzeit-Tief blieb aber aus, mit 2,9 Prozent lief es vor wenigen Wochen sogar noch schlechter. Nur 100.000 14- bis 49-Jährige fanden sich vor den TV-Geräten ein, insgesamt betrug die Zuschauerzahl 350.000.Die Konkurrenz war viel besser dran: Kabel Eins etwa punktete mit einer Wiederholung vonmit 7,6 Prozent Marktanteil und insgesamt 510.000 Zuschauern. Den Vogel schoss aber Sat.1 ab, dort sorgten die Scripted-Realitys sogar für zweistellige Werte. Die parallel zu «Marco Schreyl» gelaufeneverbuchte tolle 14,0 Prozent Marktanteil, nachdemsogar für 17,3 Prozent gut waren. Über eine Million Zuschauer sahen insgesamt zu.RTL hat freilich auch abseits von «Marco Schreyl» noch Baustellen in der Daytime:kam um 17 Uhr nicht über magere 4,7 Prozent heraus in der Zielgruppe,waren ab 14 Uhr mit 7,9 sowie 8,0 Prozent ebenfalls keine Abräumer. Der größte Verlierer am Tag war aber RTLZWEI: Hier rutschtenunter die Ein-Prozent-Marke, bloß 0,7 sowie 0,8 Prozent waren damit bei den Werberelevanten zu holen.(1,7 Prozent) und die(1,0 Prozent) performten ebenso miserabel.